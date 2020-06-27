Деми Мур и Крейг Робинсон сыграют в триллере о пандемии «Певчая птица»

Деми Мур, Пол Уолтер Хаузер, Крейг Робинсон и Питер Стормаре сыграют главные роли в новом триллере «Певчая птица», основной темой которого станет пандемия.

Как сообщает Deadline, продюсировать картину будет Майкл Бэй («Трансформеры»), а аткже Адам Гудман.

«Певчая птица» описывается как история о несгибаемом человеческом духе, триллер в стиле «Паранормального явления».

Действие разворачивается через два года после сегодняшних дней. Пандемия коронавируса никуда не исчезла, людям приходится осторожно передвигаться по улицам, носить маски и перчатки, сам же вирус продолжает мутировать, становясь еще опаснее. Главный герой – человек, обладающий иммунитетом к вирусу и доставляющий важные товары жителям по всему городу. Его девушка тоже сидит дома, как и другие люди. Чтобы вновь с ней встретиться, герою придется преодолеть военные блок-посты, смертельно опасных «народных дружинников», а также ненормальных сектантов, возглавляемых матриархом (Мур), которые ни перед чем не остановятся ради безопасности своего общества.

Во время производства будут использоваться строгие методы социального дистанцирования и инновационные методы, которые позволят начать съемки прямо сейчас. Сейчас создатели фильма проводят дистанционное обучение актеров.

О дате выхода картины не сообщается.