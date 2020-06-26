Робби Уильямс странно высказался о «пиццагейте» Дельфинов научили вытаскивать рыб из раковин » В Пакистане на черном рынке продают кровь с антителами от Covid-19

Цены колеблются от 950 до 3,5 тыс. фунтов стерлингов. В Пакистане на черном рынке можно приобрести плазму крови переболевших COVID-19, передает The Guardian. Цены на столь востребованный в условиях коронавируса товар колеблются от 950 до 3,5 тыс. фунтов стерлингов. Инфицированные коронавирусом готовы платить такую цену, ведь в стране верят, что кровь излечившихся от коронавируса — это некое чудодейственное средство, способное спасти больных COVID-19, так как она содержит антитела к вирусу. В стране более 180 тыс. инфицированных. По подсчетам экспертов, скорость распространения вируса в Пакистане сейчас одна из самых высоких в мире — более 5 тыс. новых случаев за день. Такой рост был спровоцирован ранней отменой карантина — ограничения в стране были сняты 18 мая. https://cursorinfo.co.il/all-news/v-pakistane-na-chernom-rynke-prodayut-krov-s-antitelami-ot-covid-19/

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