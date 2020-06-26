В небе над Европой нашли радиацию

Активисты из Greenpeace обнаружили небольшое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе над Европой. Они предположили, что это связано с вредным выбросом на западе России. Эту информацию подтвердили шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой.

Речь идет сразу о нескольких веществах: Йод-131 нашли на территории Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 — в Швеции и Финляндии. Все эти радионуклиды имеют реакторное происхождение. Активисты подчеркивают, что концентрация веществ крайне мала. Эксперты отмечают, что судя по составу речь идет о повреждении первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции. Другие версии экспертов в том, что такое загрязнение возможно при повреждении реактора или топливного элемента атомного ледокола, атомной подводной лодки или разгерметизации отработавшего ядерного топлива.

Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) произвел более детальные расчеты, чтобы выяснить происхождение обнаруженных веществ. По их данным, радионуклиды поступают со стороны запада России. Но они не смогли установить конкретное расположение утечки.

Эксперты из Нидерландов предполагают, что утечка могла произойти на Кольской АЭС или на базе атомных ледоколов Северного флота, которые расположены на побережье Баренцева моря. Кроме того, эта утечка могла произойти на трех работающих реакторах Ленинградской АЭС.