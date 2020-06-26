В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации

В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Агентство Anadolu со ссылкой на данные командования пишет о замеченной на территории российской авиации.

По словам представителей ПНС, 11 военно-транспортных самолетов российского производства типа Ан и «Ил совершили посадку на авиабазе Аль-Гирдабие в районе города Сирт. Сообщается также о переброске туда наемников из Сирии, а также шести комплексов «Панцирь».

Ранее, 26 июня, Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии Эш-Шарара. Якобы накануне вечером колонна автомобилей въехала на месторождение и встретилась с представителями охраны объектов NOC.