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В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации

Архивное фото

Архивное фото
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Агентство Anadolu со ссылкой на данные командования пишет о замеченной на территории российской авиации.

По словам представителей ПНС, 11 военно-транспортных самолетов российского производства типа Ан и «Ил совершили посадку на авиабазе Аль-Гирдабие в районе города Сирт. Сообщается также о переброске туда наемников из Сирии, а также шести комплексов «Панцирь».

Ранее, 26 июня, Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии Эш-Шарара. Якобы накануне вечером колонна автомобилей въехала на месторождение и встретилась с представителями охраны объектов NOC.

26 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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