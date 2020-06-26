В Британии строят гигантский деревянный стадион (фото)

Новый футбольный стадион Zaha Hadid Architects является уникальным спортивным сооружением. Деревянный стадион на 5000 мест, цель которого быть углеродно-нейтральным или углеродно-негативным, получил разрешение на проектирование в 2019 году и будет реализован к 2023 году в английском Глостершире.



Компания Zaha Hadid Architects впервые представила свой концептуальный дизайн в 2016 году. Новый стадион с его извилистой формой призван стать самым зеленым футбольным стадионом в мире. Он будет целиком построен из древесины и экологически чистых материалов, включая конструкцию, консольные крыши и облицовку.

Получить разрешение на планирование удалось лишь со второго раза. Некоторые чиновники утверждали, что стадион может иметь пагубный эффект из-за большого шума и активного движения в его окружении. Другие считали, что воздействие было «завышено», так как экологичный деревянный стадион будет вмещать всего 5000 болельщиков. Советник Миранда Клифтон сказала: «Это здание знаковое, оно может быть туристической достопримечательностью. В настоящее время мы известны лишь нашим мусоросжигательным заводом».

Архитекторы Zaha Hadid были выбраны в конкурсе еще в 2016 году. Что касается проекта, директор ZHA Джим Хеверин сказал: «Наследие, амбиции и видение клуба отражают наше собственное, объединяя новейшие технологии исследования материалов и строительства с использованием новых подходов к проектированию для создания более экологичной архитектуры».

Спортивный комплекс 20-метровой высоты спроектирован в рамках строительства нового экологического парка стоимостью 100 млн. Фунтов стерлингов — бизнес-парка Ecotricity площадью 100 акров рядом с развязкой 13 автомагистрали M5 в Глостершире. Дизайн стадиона отражает будущий рост клуба. Первоначально разработанный для 5000 зрителей, проект может быть увеличен до 10 000 благодаря успеху клуба. Переход от этапа 1 к этапу 2 может быть достигнут без затрат на капитальные строительные работы.

Комплекс будет из бизнес-парка по экологически чистым технологиям с коммерческими офисами и предприятиями легкой промышленности. Эко-парк создаст до 4000 рабочих мест, включая пространство для дальнейшего расширения компании по экологически чистой энергии Ecotricity.