Украинцев захотели лишить конституционных прав на распоряжение своим жильем

В фракции «Слуг Народа» создан законопроект «О риелторской деятельности», предусматривающий запрет на отчуждение имущества граждан без обращения к риелторам. Об этом сообщает интернет-издание «Гордон» со ссылкой на адвоката Юрия Брикайло.

В Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) страны заявили, что документ ограничивает конституционные права людей на распоряжение своей собственностью. «Ассоциация видит в положениях предложенного законопроекта ограничение прав граждан Украины на распоряжение своей собственностью, которые гарантированы Конституцией Украины. Также предложенные нормы содержат коррупционные факторы и риски», — отметили риелторы.

«После вступления в силу закона владелец квартиры, земельного участка или дома не сможет заключить соглашение об отчуждении своего имущества или передачи его в аренду без обращения к риелтору», — подчеркнул Юрий Брикайло.

По информации издания, законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде 9 июня, не обсуждался с участниками рынка недвижимости и стал для них неожиданностью. Помимо нормы об обязательном привлечении к сделкам риелторов, он предусматривает введение лицензирования для брокеров по недвижимости. Кроме того, предполагается создание реестра, содержащего данные о специалистах и объектах недвижимости.

Для работающих без риелторских свидетельств украинские законодатели планируют ввести штрафы в размере от 8,5 тысячи до 34 тысяч гривен