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Украина попросила ЕС и НАТО о помощи после наводнений

От наводнений пострадали более 200 населенных пунктов в четырех областях на западе страны

Украина попросила Евросоюз и НАТО помочь ей справиться с последствиями сильных наводнений на западе страны.

В заявлении украинского Министерства иностранных дел выражается надежда, что ЕС и НАТО помогут защитить ключевую инфраструктуру региона и смягчить экономический ущерб от наводнений.

В результате вызванных сильными дождями наводнений на этой неделе погибли четыре человека, а сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

От наводнений пострадали более 200 населенных пунктов в четырех областях на западе Украины, более 430 км дорог и 130 мостов. Около 10 000 человек остались без газоснабжения.

26 июня, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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