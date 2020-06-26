Ученые разработали вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Ученые петербургского Института экспериментальной медицины разработали прототип вакцины против коронавируса на основе пробиотиков. Как пишет «Доктор Питер», разработчики рассказали, что препарат напоминает по вкусу ряженку.

Член-корреспондент РАН, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов отметил, что работу над вакциной от коронавируса ученые начали еще зимой. Сама же идея создания вакцин на основе пробиотиков у микробиологов появилась давно.

«У нас есть разработанная технология, которая позволяет встраивать фрагменты генов вирусов или бактерий, кодирующих их иммуногенные белки в геном полезных для человека молочнокислых бактерий Enterococcus faecium L-3». Эти бактерии умеют сбраживать молоко и образовывать молочнокислые закваски. Мы создали уже прототипы таких вакцин, в частности, против гриппа, пневмонии, менингококка, стрептококков группы В, и знаем, что эти препараты работают. Используя эту технологию, мы заказали искусственно синтезированный кусочек генома коронавируса и создали прототип вакцины от COVID-19», — сказал Суворов.

«С учетом того, что коронавирус распространяется через слизистые оболочки, наша вакцина при пероральном употреблении стимулирует как местный, так и системный иммунный ответ. Я понимаю, что все это звучит, наверное, несерьезно. Выпейте ряженку и будет хорошо. Но реально в этой разработке заложена очень серьезная научная работа», — добавил ученый.