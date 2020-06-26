Ученые посоветовали для профилактики коронавируса полоскать горло

Полоскание горла снижает вирусную нагрузку и может облегчить протекание заболевания коронавирусом, заявили тайваньские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Public Health.

Согласно данным ученых, регулярное полоскание горла раствором поваренной соли, физраствором или даже просто водой может стать одним из способов профилактики коронавируса.

Как отмечается, в первые дни после попадания в организм концентрация вируса наиболее высока именно в горле. Если в этот момент уменьшить его количество в организме, это может положительно повлиять на течение заболевания.

Медики советуют использовать этот метод вместе с ношением масок, социальным дистанцированием и регулярным мытьем рук.