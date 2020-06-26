Ученые объяснили странную форму черепов лягушек

Черепная гипероссификация развилась у видов лягушек с одинаковыми стратегиями защиты.

Подобные черепа помогают лягушкам защищаться и охотиться на крупную добычу

Ученые из Флоридского университета естественной истории в США решили разобраться в эволюции черепов лягушек и функциях костных наростов, которые появляются у них. Оказалось, что черепная гипероссификация появляется у видов, которые питаются очень крупной добычей или используют свою голову для защиты от врага.

Несмотря на то, что многие лягушки выглядят как наполненные водой шарики, под кожей у них часто скрываются костные шипы, острые зазубрины и сложные гребни. В ходе исследования ученые использовали трехмерные данные о форме и структуре черепов лягушек, которые представляют все живущие на данный момент семейства этих существ.

Некоторые черепа покрыты замысловатыми сетями ямок, гребней, наростов и бороздок, это свойство называют скелетной гипероссификацией. Оказалось, что разные виды лягушек развили это свойство независимо друг от друга минимум 25 раз. Виды с одинаковым рационом и сходными стратегиями выживания развили гипероссификацию даже будучи разделенными миллионами лет эволюции.

По словам ученых, эта особенность часто встречается у видов, которые питаются очень крупной добычей либо используют свои головы для защиты. Вероятно, что наросты и борозды и впадины на черепе служат дополнительными точками для приложения мышечных усилий и дают большую силу сжатия челюстей для укуса или удержания жертвы.

Шипы и острые выросты необходимы лягушкам для защиты от врага. Когда более крупный хищник кусает их за голову, черепные выросты протыкают расположенные под кожей ядовитые железы, а затем наносят рану нападающему.