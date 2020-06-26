Стало известно о сильном падении экспорта нефти из России

Экспорт российской нефти сорта Urals в июле 2020 года сократится на 40 процентов по сравнению с июнем в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение агентства.

Как стало известно журналистам, в июле отгрузка российского сырья из портов Приморска и Усть-Луги в Балтийском море, а также порта Новороссийска в Черном море составит 785 тысяч баррелей в сутки. Это самый низкий уровень экспорта для перечисленных портов в истории.

Сильнее всего сокращение экспорта затронет порт Приморска, из которого в июле будет отгружаться только 307 тысяч баррелей в сутки (менее трети от уровня экспорта, который был год назад). На втором месте по сокращению оказался порт Усть-Луга, из которого в июле будет отгружаться 284 тысячи баррелей в сутки. Третьим стал Новороссийск, экспорт из которого сократится до 200 тысяч баррелей ежедневно.

Россия в рамках ОПЕК+ приняла на себя обязательства вместе с другими участниками сделки сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. Позднее картель и не входящие в него страны условились пролонгировать уровень текущих сокращений еще на месяц, до конца июля. До этого в договоре было указано, что с 1 июля ограничение составит 7,7 миллиона баррелей в сутки.