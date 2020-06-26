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Сестра Кардашьян поделилась фотографией в бикини и восхитила поклонников

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала снимок в купальнике и обрадовала фанатов. Кадр появился в Instagram-аккаунте собственного сайта знаменитости о красоте и здоровье Poosh.

На размещенном фото 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует на фоне океана в раздельном бикини золотистого цвета. Ее сфотографировали на песчаном пляже с мокрыми волосами. Публикация набрала почти 47 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. «Она в восхитительной форме!», «Прекрасная женщина», «Кортни, ты моя муза!», «Хочу такой же купальник… И тело!», «Кортни была и будет самой красивой среди сестер!» — писали они.

26 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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