Сестра Кардашьян поделилась фотографией в бикини и восхитила поклонников

На размещенном фото 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует на фоне океана в раздельном бикини золотистого цвета. Ее сфотографировали на песчаном пляже с мокрыми волосами. Публикация набрала почти 47 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. «Она в восхитительной форме!», «Прекрасная женщина», «Кортни, ты моя муза!», «Хочу такой же купальник… И тело!», «Кортни была и будет самой красивой среди сестер!» — писали они.