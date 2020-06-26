Российских наемников заметили на крупнейшем месторождении нефти в Ливии

На территорию крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Эш-Шарара вторглись российские наемники. Об этом говорится в заявлении Национальной нефтяной корпорации Ливии (National Oil Corporation, NOC).

Корпорация «глубоко обеспокоена» присутствием российских и других иностранных наемников на месторождении. Указывается, что 25 июня колонна автомобилей въехала на месторождение и встретилась с представителями охраны объектов NOC. Нефтяная корпорация заявляет, что «ливийская нефть — только для ливийского народа», и отвергает любые попытки иностранцев помешать возобновлению добычи нефти.

Похожее заявление National Oil Corporation делала в начале июня, когда на месторождение Эш-Шарара вторглись вооруженные люди. Телеканал Al Hadath сообщал, что члены вооруженных отрядов принадлежали Ливийской национальной армии.

В Ливии сейчас двоевластие. На востоке страны находится парламент, а на западе базируется правительство во главе с премьер-министром, поддержанным ООН. С одной стороны — Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, созданное при поддержке ООН, с другой — Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар. Это противостояние идет с 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. По некоторым данным, на стороне ЛНА могут воевать около двух тыс. бойцов ЧВК «Вагнер». Президент России Владимир Путин заявлял, что если в Ливии и есть российские наемники, то они не представляют интересы РФ.

Глава МВД Ливии обвинил наемников из ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия

В России сейчас официально ЧВК отсутствуют. При этом СМИ не раз сообщали о потерях в рядах бойцов российских ЧВК в различных регионах мира, в частности в Сирии. Власти на это отвечают, что речь идет о добровольцах, т. е. тех, кто по своей воле отправились в зону военных действий. По сообщениям мировых СМИ, российских наемников также видели в Нигерии, ЦАР, Республике Конго, Зимбабве, Египте, Судане и Гвинее, где у бизнесменов из РФ есть энергетические проекты.

Владельцем ЧВК «Вагнер» называют бизнесмена Евгения Пригожина. СМИ указывали на то, что связанная с ним компания «Евро Полис» заключила с властями Сирии договор об «освобождении, охране и разработке сирийских нефтегазовых месторождений». Ряд изданий также сообщал, что Пригожин отправлял российских политтехнологов на выборы в Африке. В ноябре 2018 года бизнесмена видели на встрече главнокомандующего маршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу.