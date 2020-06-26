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Онколог рассказал, какое масло вызывает рак

Рафинированное подсолнечное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме и провоцируют развитие тяжелых заболеваний.

Как рассказал хирург-онколог Иван Карасев, всему виной применяемые при рафинации химические вещества — гексан и бензин, из конечного продукта они не выводятся.

Канцерогенные вещества образуются в масле во время термической обработки, что делает его еще более опасным для организма.

Онколог призвал отказаться от данного вида масла, тем более в жаренном виде, и отдавать предпочтение оливковому. Его антиоксиданты помогают предотвратить развитие онкологии.

26 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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