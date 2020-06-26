На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

На Аляске группа местных жителей потребовала снести памятник главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. Об этом агентству ТАСС рассказал управляющий городом Ситка Джон Лич.

В населенном пункте, который располагается на острове Баранова, появились недовольные памятником. «В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи», — отметил сити-менеджер. Он добавил, что это продолжение тенденции, которая характерна для всех штатов в последний месяц.

По мнению протестующих, статуя, которую городу подарила местная богатая семья в 1989 году, оскорбляет чувства представителей коренных народов. Лич отметил, что в Ситке есть и защитники памятника, которые указывают на его историческую и художественную ценность. Окончательное решение должен принять местный совет. Рассматривается вариант сохранения монумента главе русских поселений, но при этом в качестве достижения баланса предлагается поставить памятник представителям коренного населения — тлинкитам.