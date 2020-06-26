Курсы по SEO продвижению

Вы создали сайт для развития своего бизнес проекта, но на него нет отклика? Вам не хватает реального и работающего продвижения сайта? Вы бы хотели научиться эффективной SEO оптимизации? Тогда вы попали к настоящему специалисту, который сможет решить все проблемы!

SEO специалист Сергей Бондарев точно знает? как поднять позиции сайта в поисковой выдаче, как оптимизировать его работу и заработать максимум прибыли. Данный курс отличается от всех, что есть в интернете, потому что именно он обучит всему с нуля и даст толчок в правильном направлении развития. На протяжении 4-х лет мы обучили продвижению молодых предпринимателей и изменили жизни клиентов по всей стране, а сами вышли в топ по обучению SEO. Именно поэтому не стесняясь можно сказать, что это лучший курс по SEO, который вы можете встретить во всем интернете.

Чем же особенен наш курс по SEO?

Объяснение с нуля: разъяснение всех терминов, специфики продвижения и нюансов работы.

Вас будет обучать реальный специалист с многолетним опытом работы в продвижении, и рассказывать обо всех подводных камнях.

Возможность задавать вопросы как в процессе курса, так и по его окончании. Специалист всегда готов прийти к вам на помощь.

Возможность трудоустройства после прохождения курса. Вы можете стать подрядчиком для уже набранных клиентов.

По окончании курса вы получите сертификат о новых профессиональных навыках.

Из чего состоит программа обучения?

Обучение базе по SEO продвижению. Изучение фильтров и санкций поисковых систем. Анализ тегов. Получение знаний о программном обеспечении и сервисе. Подготовка сайта к оптимизации. Анализ конкурентов. Выявления особенностей собственного сайта и его создание. Понимание статистики сайта. Внутренняя организация сайта. Работа с текстовым наполнением и технической оптимизацией сайта. Внешняя оптимизация. Создание социальной активности. Аналитика результатов и их усовершенствование. Анализ поведения пользователей сайта, уллучшение поведенческих факторов.

Еще одна особенность курса состоит в вашем собственном выборе уроков. Мы обучаем с нуля, что может не подойти для более информированных в SEO продвижении, и, чтобы не тратить драгоценное время, мы предлагаем выбирать ту информацию, которая важна именно для вас.

Хочешь начать работать?

Важно помнить, что мы даем не готовый продукт. Мы даем все необходимые знания для собственной реализации всех поставленных задач. Вы сможете работать над продвижением уже со старта, ведь вас постоянно будет курировать специалист и направлять в нужную сторону. Мы учим собственников продвигать свой бизнес, достигать новых вершин и развивать свои идеи. В данном деле важна практика и только практика, а знания, полученные на курсе, станут отличной опорой в вашем успешном деле.



