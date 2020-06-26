Индия спешит с закупкой российского оружия из-за обострения отношений с Пакистаном и КНР

Индия хочет получить от России истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в кратчайшие сроки из-за необходимости «нейтрализовать угрозы» со стороны Пакистана и Китая, пишет «Коммерсант» со ссылкой на индийские военные источники.

По словам источников, Китай и Пакистан в настоящее время заняты ускоренной модернизацией ВВС. Военные власти Индии рассчитывают, что российское оружие в случае конфликта лишит противника превосходства в воздухе.

Напомним, во вторник аналогичную информацию опубликовало агентство Bloomberg. По сведениям агентства, эти вопросы намерен поднять во время визита в Москву министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Сам он написал в Twitter, что намерен провести переговоры об «углублении российско-индийского оборонного и стратегического сотрудничества».