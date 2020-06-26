Илон Маск показал новый вид космического корабля Starship

Starship — главный объект внимания всех, кто уже давно ждет первый полет человека к Марсу. Сегодня в своем Twitter аккаунте Илон Маск показал новые особенности космического корабля.

Starship — пилотируемый космический корабль от SpaceX, целью которого является полет людей на Марс. Дата запуска первой миссии пока не назначена, хотя ранее Илон Маск выразил надежду на старт до 2025 года. За раз звездолет способен «перевозить» 100 людей.

На фотографии, которой глава SpaceX поделился в своих социальных сетях, видны два массивных бака, предназначенные для хранения топлива ракеты. Также он ответил на сообщение одного из подписчиков, подтвердив, что в сентябре можно ожидать серьезных новостей о прогрессе разработки звездолета.

Прототип космического корабля был представлен в прошлом году и с тех пор претерпел некоторые изменения, так как он постоянно проходит испытания и летные тесты. Например, пару дней назад SpaceX в очередной раз испытали топливный бак, во время тестов он взорвался.

Совсем недавно у компании вышло объявление о вакансии, в котором было сказано, что SpaceX основана на убеждении, что будущее, в котором человечество исследует звезды более захватывающее, чем то время, в котором мы находимся сейчас. «Сегодня SpaceX активно развивает технологии, чтобы сделать это возможным, с конечной целью обеспечения человеческой жизни на Марсе». Возможно, именно из-за такого энтузиазма, успехи компании увеличиваются с каждым годом.