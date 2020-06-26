Хирургия стопы — если у вас есть шишка

Не всегда бывает так, что травма стопы требует хирургии. Но иногда случается, что даже без травмы нужна хирургия. Чаще всего это происходит, когда у вас есть застаревшая проблема, которая формировалась годами. Например — деформация стопы, и тогда вам поможет корригирующая остеотомия в Одессе. Обычно в возрасте стопа заметным образом может быть деформирована или из-за врожденных особенностей скелета, или по причине ходьбы в неправильной обуви. В этом случае терапевтические методы не помогут и простое хирургическое вмешательство будет необходимо и своевременно. Это позволит решить проблему за совершенно короткое время с помощью профессионального вмешательства, которое будет происходить по-минимуму. Многие травматичные вещи часто досаждают вам постепенно и незаметно. Вы думаете, что можете проигнорировать их, однако рано или поздно настает день, когда вы убеждаетесь в обратном. И тогда вам необходим хороший профессиональный хирург.

Отличный врач определит вашу проблему. Допустим — ваша проблема, это шишка на стопе. Мы знаем, что шишки на стопах могут быть огромных размеров и они не только донимают при ходьбе, но и разрушают обувь. На каком-то этапе понадобится специально спроектированная обувь. Но это не решение проблемы. Только обратившись в https://sustavy.od.ua/department/foot/ , вы сможете ее решить.

Удивительно, но вся операция и время пребывания в клинике будет очень коротким. Всего два дня и вас выписывают. Нам не понадобится ходить в гипсе — есть специальная обувь Барука, в которой вам будет удобно на период реабилитации. И главное — косметические незаметные швы и послеоперационное наблюдение. Вы встаете на ноги и ходите уже на следующий день после операции, а через несколько буквально дней — можете и побежать. Но не забывайте всегда придерживаться рекомендаций врача — ведь только он знает что и когда вам можно, а что — нельзя.

Полностью восстановив стопы, вы восстанавливаете часть своей жизни. Полноценно перемещаться, бегать, ездить на велосипеде — это просто отлично для любого возраста.

Здесь также решают проблемы: деформации Тейлора, невромы Мортона, болезни Келлера, переломы пальцев. В отдельных сложных случаях тоже все вполне и быстро решаемо. Врач имеет отличный профессиональны опыт и подскажет лучший вариант решения проблем вашей стопы. И уже многие сотни людей доверились этому прекрасному человеку. Доверьтесь и вы, измените свою жизнь к лучшему.