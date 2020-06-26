Хачатуров Данил Эдуардович: как звезда проектов “Ты супер! Суперсезон” и “Круче всех” борется за мечту несмотря ни на что

Юный певец Данил Хачатуров в свои 11 лет добился настоящих высот, которые кажутся фантастическими для многих российских певцов. История мальчика удивительна. Ему не помешали стать тем, кем он мечтал – ни юный возраст, ни отсутствие зрения. Данил – гордость шоу “Ты супер! Суперсезон” и “Круче всех”. Также в прошлом году он осуществил одно из своих заветных желаний став гостем в шоу Малахова – познакомился с российским эстрадным и оперным певцом Николаем Басковым, который пообещал исполнить авторскую песню Хачатурова. Об успехе и истории парня – в материале.

Трудно и представить, сколько сложностей в жизни пришлось пережить Данилу Хачатурову. В 3 месяца он заболел раком сетчатки глаз. Ребенок перенес несколько сложных операций и 17 курсов химотерапии. Увы, но зрение спасти так и не удалось. Несмотря на это, его родители сделали все, чтобы будущее у Дани было прекрасным. Хачатуров Данил Эдуардович сейчас известен по всей России, как один из самых талантливых юных певцов, прекрасный голос которого в 2019 году оценили судьи шоу “Ты супер” – Алексей Воробьев, Игорь Крутой, Ёлка и Диана Арбенина.

Данил Хачатуров: как 11-летний парень, который ни разу не видел мир, смог добиться большего, чем его ровесники и старшие коллеги по сцене

Звезда российских проектов “Ты супер! Суперсезон” и “Круче всех” показал на своем примере, что ничто не должно стоять на пути к мечте. Данил пережил много испытаний. Трудно представить, насколько все это было сложно, но мы видим результат: Хачатуров Данил Эдуардович – 11-летний мальчик, который показал не только своим ровесникам, что отсутствие зрения не повод отпускать мечту, но и гораздо старшим коллегам по сцене, что он уже может конкурировать с ними. Уверенны, что совсем скоро он, благодаря своему рвению и таланту, затмит их всех!

Юный певец ведет полноценную жизнь. Он занимается плаваньем и обожает играть в шахматы. Более того, ведет блоги в социальных сетях, не расстается со своим смартфоном и обзавелся коллекцией солнцезащитных очков. Данил Хачатуров хочет в идеале выучить иностранные языки, поэтому много времени проводит над прослушиванием аудиоуроков. Он играет на фортепиано и баяне, постоянно участвует в певческих конкурсах и дает концерты. Его рвение к победам, к самой жизни – восхищает и вдохновляет других бороться за свою мечту, даже если на пути к ней есть препятствия. Как говорится: “Если встречаешь препятствие, то должен сделать всё, чтобы его преодолеть. Тогда это препятствие превратится в мост”.