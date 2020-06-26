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Эмма Робертс впервые станет мамой

29-летняя актриса Эмма Робертс беременна, сообщают западные СМИ. Кинозвезда ждет ребенка от своего бойфренда, 35-летнего актера Гаррета Хедлунда. Для обоих знаменитостей ребенок будет первенцем. Пара пока не прокомментировала новость, просочившуюся в прессу благодаря инсайдеру.

Эмма Робертс

Эмма Робертс

Эмма и Гаррет встречаются больше года — об их романе заговорили прошлой весной, после того как Робертс рассталась с Эваном Питерсом, чьей женой собиралась стать. В 2013 году, через год после знакомства на съемках фильма «Взрослый мир» (Adult World), Эмма и Эван обручились.

Что до Гаррета Хедлунда, то до начала отношений с Робертс у него был четырехлетний роман с актрисой Кирстен Данст.

Гаррет Хедлунд

Гаррет Хедлунд

26 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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