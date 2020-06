В солнечной системе нашли океан, в котором может быть жизнь » Джастин Бибер подал в суд иск о клевете на обвинивших его в сексуальном насилии двух девушек На днях 26-летний известный канадский певец Джастин Бибер оказался невольным участником секс-скандала: две девушки, чьи реальные имена не разглашаются, обвинили его в сексуальном насилии, выступив с заявлениями в соцсетях. Музыкант не только ответил на обвинения одной из них, но и решил судиться с ними. Сообщается, что Бибер подал иск о клевете на 20 миллионов долларов. По словам адвокатов певца, все обвинения против него по этому делу «фактически невозможны и опровергаются как неоспоримыми документальными доказательствами, так и собственными признаниями отдельных лиц». Так, одна из девушек утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны певца в отеле Four Seasons 9 марта 2014 года, однако певец в нем не останавливался, что могут подтвердить свидетели и документальные доказательства. Она выдумала эту историю, потому что было публично сообщено, что Бибер обедал в ресторане Four Seasons 10 марта 2014 года, поэтому она предположила, что Джастин останавливался в отеле. Однако, несмотря на то что он посетил ресторан, он не остановился в отеле Four Seasons, — говорят его адвокаты. Бибер представил документы, подтверждающие, что в те дни он ночевал в другом отеле вместе со своей бывшей девушкой Селеной Гомес. Другая девушка утверждала, что певец изнасиловал ее 5 мая 2015 года в отеле Langham в Нью-Йорке. Но и эти обвинения были опровергнуты адвокатами певца, заявившими, что эта обвинительница — большая фанатка Бибера, которая «безумно хочет встретиться с ним и отчаянно хочет его внимания и славы», а певец в тот день был на афтепати Met Gala, что может подтвердить большое число свидетелей. В иске, поданном адвокатами певца, также отмечается, что девушки, вероятно, действовали сообща, так как их публикации в твиттере появились примерно в одно время. Стоит отметить, что после публичного ответа Бибера одной из девушек ее аккаунт в твиттере был удален. ИСТОЧНИК People

