Доказана эффективность лекарств от гепатита для борьбы с коронавирусом

Испытания препаратов от гепатита С под названием даклатасвир и софосбувир показали, что они помогают при лечении коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бразильского научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза (Fiocruz).

Отмечается, что применение противовирусных препаратов на ранней стадии может улучшить клиническую картину пациентов и сократить число тяжелых случаев.

По данным специалистов, даклатасвиру и софосбувиру удалось предотвратить размножение инфекции в трех разных видах клеток, в том числе в клетках легких. Ученые также рассказали, что в инфицированных защитных клетках производство веществ, которые вызывают воспалительные процессы, замедляется.

В ходе исследования даклатасвир показал более высокую эффективность по сравнению с софосбувиром, добавили специалисты. Кроме того, оба препарата продемонстрировали лучшие результаты в отличие от противовирусного лекарства широкого спектра действия рибавирина и антиретровирусного атазанавира.