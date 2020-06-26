Дельфинов научили вытаскивать рыб из раковин

Индийские афалины (Tursiops aduncus) узнают, как вытаскивать рыб из раковин моллюсков, у неродственных дружественных особей, сообщается в Current Biology. Подобное горизонтальное обучение, когда знания передаются не от родителей или старших особей потомкам, а между животными примерно одного возраста (и, вероятно, опыта), у зубатых китов доказательно описали впервые.

У животных, которые долго заботятся о потомстве, родители обучают детей различным навыкам, в первую очередь — добывать пищу: это называется вертикальным обучением. Однако виды, особи которых образуют крупные группы и толерантны к разным ее членам, способны к наклонному обучению — передаче навыков молодняку от более зрелых индивидов, но не родителей. Возможно и горизонтальное обучение — ситуация, когда источником знаний становится животное-ровесник. Чаще всего это наблюдается у человекообразных обезьян.

Известно, что у индийских афалин родители показывают детям, как охотиться на рыбу, а вот другие виды обучения у них ранее не фиксировали. Теперь ученые из Великобритании, Германии и Швейцарии во главе с Соней Уайлд (Sonja Wild) из Института биологии поведения общества Макса Планка собрали данные, которые позволили уточнить наличие разных форм передачи знаний у этого вида. Исследователи в 2007–2018 годах наблюдали за дельфинами с лодок в заливе Шарк на западе Австралии.

За все время ученые встретились с группами индийских афалин 5278 раз. Каждую особь по возможности идентифицировали: всего насчитали 1035 индивидов, однако при анализе данных учитывали только тех афалин, которых видели пять и более раз, а это всего 538 особей. У 295 взяли образцы ядерной и митохондриальной ДНК, чтобы определить пол, а также степень родства с другими дельфинами. На видео снимали различные формы поведения афалин, в том числе моменты, когда млекопитающее выносит на поверхность раковину крупного моллюска турбинеллы и трясет ее (в англоязычной литературе это называется shelling или conching). Это способ охоты: дельфины гонятся за рыбой, та заплывает в раковину, настоящий владелец которой уже погиб, и оказывается в ловушке.

Всего на видео попало 42 случая вытряхивания рыбы из раковин. Скорее всего, их было больше, но ученым удалось увидеть не все, так как процесс длится всего несколько секунд. Исследователи анализировали, у каких особей в какой момент они видели такое охотничье поведение, и вычисляли его возможный источник исходя из связей между индивидами — как родственными (мать и детеныш), так и дружественными (ровесники, которые держатся вместе).

Вероятность (относительная поддержка) различных гипотез обучения технике охоты с раковинами. Учтены различные варианты: влияние особей своей группы (social learning), догадка независимо от поведения других (asocial learning), связь с родителями (genetics), влияние окружения (environment) и их комбинации Sonja Wild et al. / Current Biology, 2020

Выяснилось, что использовать раковины как ловушки для рыб индийские афалины чаще всего (по крайней мере в 57 процентах случаев) начинают после горизонтального обучения. Иными словами, эту технику охоты они узнают обычно не от родителей, а от сверстников, которые не всегда приходятся им близкими родственниками. Это подтвердил количественный анализ связей: вероятность того, что вытряхивать рыб из раковин афалины учатся у особей того же поколения, была в 10–320 раз больше, чем шанс, что они получили эти же знания от родителей или любым другим способом кроме первого.

Результаты необычны тем, что пищедобывательное поведение зубатых китов, как правило, весьма консервативно и чаще всего определяется тем, чему их научили матери. Новое исследование — первое, в котором доказывается, что некоторые зубатые киты способны и к горизонтальному обучению.