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Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии, показав грудь

Звезда позировала со своими «боевыми подругами» в откровенном наряде с глубоким вырезом в зоне декольте.
Украинская певица Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии. Пикантными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Для съемки Астафьева выбрала черный комбинезон с прозрачной вставкой на груди и необычным верхом изделия выполненном из цепей. Они также украшают корсет наряда и свисают до линии колен.

Образ астафьева дополнила блестящими туфлями на каблуке, высоким хвостом, ярко-красной помадой и черной вуалью на лице.

Певица отметила, что ее наряд был предоставлен брендом FROLOV, автором макияжа стала визажист Аня Лысенко, а съемку провела подруга Астафьевой — Соня Плакилюк.

Вместе с певицей позируют ее «боевые подруги». Девушки одеты в серебристые боди с длинными рукавами и перчатками с “когтями”. Их наряды дополнены ботфортами-чулками, закрепленными на талии поясами, а также вуалью и красной помадой.

26 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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