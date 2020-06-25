Загорающая топлес актриса спасла трех тонущих женщин

В британском Пензансе чествуют актрису местного театра Rogue, спасшую во время отдыха на пляже трех тонущих женщин. Об этом сообщает издание Cornwall Live.

Инцидент произошел во вторник, 23 июня, когда 28-летняя Джессика Лейтон загорала топлес на местном пляже. Девушка решила искупаться в последний раз перед началом прилива. Уже в воде она увидела около скал двух молодых женщин, пытавшихся выбраться их воды. На помощь им бросилась третья, однако тоже начала тонуть.

Джессика подплыла к женщинам и попыталась объяснить им, чтобы они плыли, поскольку это лучшее, что они могли сделать, оказавшись посреди бурного течения. Но женщины так сильно паниковали, что это бы не сработало. Все они держались за руки, поэтому актриса схватила одну из них и потянула за собой к берегу остальных.

Тонущие оказались родственницами — родными сестрами и кузиной. Семья выразила Джессике благодарность за ее героический поступок. Друзья актрисы сообщили об инциденте в социальных сетях, где пользователи в комментариях окрестили ее «легендой».