Зачем обезьянам кость внутри сердца — ученые объяснили

Сердце — самый важный орган всех позвоночных существ, который обеспечивает движение крови по самым разным частям организма. Он практически полностью состоит из мягких тканей и, казалось бы, в нем нет места костям. Однако, недавно исследователи из Ноттингемского университета (Англия) выяснили, что в сердце некоторых пожилых шимпанзе со временем образуется кость. На данный момент точное предназначение этой кости неизвестно, но у ученых есть два предположения. Возможно, она является признаком сердечно-сосудистого заболевания, которое сокращает жизнь обезьян. Но также есть вероятность, что эта кость, наоборот, пытается спасти приматов от смерти — она может помогать сердцу сокращаться в нормальном режиме. Но какая же из версий ближе к правде?

Сходство человека и обезьяны

О неожиданном открытии ученых было рассказано в научном журнале Scientific Reports. Шимпанзе считаются нашими ближайшими родственниками и их сердце во многом похоже на наше. Следовательно, с возрастом у них тоже возникают различные сердечно-сосудистые болезни, которые часто становятся причинами их смерти. А в мире людей проблемы с сердцем являются главными причинами смертности — даже от рака человечество гибнет медленнее.

Фиброз миокарда

Одной из самых распространенных среди пожилых шимпанзе болезней, считается так называемый фиброз миокарда. Это заболевание возникает, когда в области сердца образуется много фиброзной соединительной ткани, которая обладает высокой прочностью и нужна для поддержки органов. Считается, что разрастание этой ткани является естественной реакцией организма — так он пытается изолировать воспаленное место от здоровых тканей. Ее скапливание в области сердца может привести к нарушению частоты сердцебиения и, в конечном итоге, к смерти.



Фиброзная ткань плохо растягивается, на этом изображении она показана справа

По наблюдениям ученых, фиброзом миокарда и ему подобными заболеваниями страдают 70% шимпанзе, обитающих в неволе. В связи с этим, они решили изучить состояние сердец пожилых обезьян при помощи компьютерной томографии. Эта технология позволяет посмотреть на внутренние органы без хирургического вмешательства. В общей сложности исследователи изучили сердца 16 шимпанзе, некоторым из которых недавно стукнуло 59 лет. Для этих обезьян это чуть ли не рекордная продолжительность жизни, потому что в среднем шимпанзе живут около 39 лет.



Самая старая в мире шимпанзе умерла в 2017 году. Ее звали Блоссом, ей было 62 года

Новая кость животных

Среди всех обследованных обезьян, от вышеупомянутого фиброза миокарда страдали только три особи. Но у них, а также нескольких относительно здоровых, но все же пожилых шимпанзе, исследователи обнаружили необычные уплотнения в сердце. Она образовалась в месте, где у некоторых животных расположена так называемая «сердечная кость» (os cordis). Например, она есть у коров — считается, что плотная часть сердца увеличивает ее выносливость. А она очень важна для коров, потому что ежедневно им нужно перекачивать через вымя около 10 тысяч литров крови, это большой труд для их сердца.



Так выглядит та самая «сердечная кость», обнаруженная у шимпанзе

По словам одного из авторов исследования Кэтрин Рутланд (Catrin Rutland), открытие новой кости у животных — это очень редкое явление. Так как строение организмов шимпанзе и человека очень похоже, их интересует — может ли обнаруженная кость со временем появляться и в сердце человека? И ученым не ясно, какую роль она играет: возможно она является признаком серьезной проблемы, но есть вероятность, что у нее есть полезная функция.

Вымирание животных

В любом случае, новое открытие может помочь ученым лучше понять строение организма шимпанзе и разработать новые методы лечения их болезней. Дело в том, что эти обезьяны находятся на грани вымирания и входят в Красную книгу. По данным организации по защите животных Pаsa, на одного рожденного шимпанзе приходится 10 мертвых. А старые особи умирают из-за вышеупомянутого фиброза миокарда и других заболеваний. По прогнозам, к 2054 году все шимпанзе на нашей планете могут полностью вымереть.



Шимпанзе в очередной раз напоминают о важности защиты животных

Поэтому, исследователи намерены продолжить научную работу и выявить истинную функцию загадочной кости. Если она является признаком болезни, ученые смогут попытаться устранить ее развитие и тем самым спасти обезьянам жизнь. Если же кость, словно os cordis у коров, повышает выносливость их сердец, исследователи смогут попытаться повысить его пользу.

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