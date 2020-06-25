ВОЗ: Европу накрыла новая волна заболеваемости коронавирусом

В Европе произошел всплеск заболеваемости коронавирусом после частичной отмены ограничений. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, за две недели количество новых случаев выросло сразу в 30 странах, передает AFP.

Клюге добавил, что в 11 из этих стран темпы распространения вируса заметно выросли. Если не принять меры, системы здравоохранения окажутся «на грани пропасти», предупредил он.

Ранее, 22 июня, ВОЗ сообщила о рекордном числе зараженных COVID-19 — за сутки в мире было зафиксировано более 180 тыс. случаев. Организация опасается, что мир ожидает вторая волна эпидемии.