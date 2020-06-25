В Белоруссии задержали автора оппозиционного Telegram-канала

В Белоруссии после обыска задержали одного из администраторов популярного оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. Об этом сообщает сам канал.

При обыске у мужчины изъяли ноутбук и, возможно, телефон. Задержание Лосика авторы Telegram-канала связывают с заявлением министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева о том, что уличные акции организовываются и управляются через соцсети.

В Барановичском РОВД отрицают причастность сотрудников милиции к обыскам и задержанию, передает канал.

Ранее сообщалось, что в квартиру к Лосику пришли девять человек, в том числе три милиционера и двое понятых. Они показали ордер, подписанный прокурором.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.