Употребление каннабиса во время беременности связали с низким весом новорожденных

У женщин, употреблявших каннабис до середины беременности, рождаются дети с низкой массой тела, уменьшенной окружностью головы и маленьким гестационным возрастом. Как отмечается в статье, опубликованной в The Medical Journal of Australia, у таких женщин чаще рождаются дети с перинатальной патологией, а вероятность смерти ребенка возрастает.

Результаты предыдущих исследований, оценивающих исходы беременностей у женщин, употреблявших каннабис во время беременности, были неоднозначными. С одной стороны, они выявили связь между пренатальным воздействием каннабиса и снижением веса при рождении. С другой стороны, во многих подобных исследованиях не учитывалось курение сигарет или употребление других психоактивных веществ беременными женщинами, также исследователи не сообщали о времени или частоте воздействия каннабиса.

Группа под руководством Люка Грзесковьяка (Luke E. Grzeskowiak) из Исследовательского института Робинсона решила оценить связь между длительностью и частотой употребления каннабиса во время беременности и весом ребенка при рождении, окружностью его головы, длиной при рождении, гестационным возрастом, а также неонатальной заболеваемостью и смертностью.

В анализ включили 5610 женщин из Австралии, Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии из которых 314 сообщили об употреблении каннабиса до или во время беременности: 97 прекратили его употребление до беременности, 157 прекратили употребление до 15 недели беременности и 60 продолжали употреблять каннабис на 15 неделе беременности.

Ученые разделили беременных женщин на четыре группы, основываясь на их сообщениях об употреблении каннабиса: никогда не употреблявшие каннабис, употреблявшие каннабис, но бросившие его употребление до беременности; употреблявшие каннабис, но бросившие его употребление на ранних сроках беременности (к 15 неделям) и продолжавшие употреблять каннабис на 15 неделе беременности. Женщин также разделили в зависимости от частоты употребления марихуаны: один или более одного раза в неделю.

По сравнению с детьми женщин, никогда не употреблявших каннабис, дети женщин, продолжавших употреблять каннабис в течение 15 недель, имели более низкие средние значения массы тела при рождении (средняя разница — −127 грамм), окружности головы (-0,5 сантиметров), длины при рождении (-0,8 сантиметров) и гестационного возраста (-8,1 дня). Эти значения для младенцев женщин, бросивших курить до или во время ранней беременности, существенно не отличались от таковых для младенцев женщин, никогда не употреблявших каннабис. Разница в весе при рождении, связанная с продолжительным употреблением каннабиса, была пропорциональна таковой у детей матерей, выкуривавших до девяти сигарет в день по сравнению с никогда не курившими женщинами (средняя разница — −104 грамма).

По сравнению с детьми женщин, употреблявших каннабис до одного раза в неделю на ранних сроках беременности, дети женщин, употреблявших каннабис более одного раза в неделю, имели более низкие средние значения веса при рождении (-197 грамм), окружности головы (-0,9 сантиметра) и длины тела при рождении (-1,0 сантиметр). Неонатальные заболеваемость и смертность увеличивались при употреблении каннабиса во время беременности (p = 0,041).