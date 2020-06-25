Ученые предлагают усовершенсвовать мозг человека с помощью золота

Чрезмерная стимуляция нейронов глутаматом нейротрансмиттера, который обычно участвует в возбуждающей связи между нейронами, может повредить нервные клетки и вызвать их дегенерацию. Это явление, известное под терминами эксайтотоксичность и токсичность, часто встречается при многих нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваниях. Например, при болезни Альцгеймера и хорее Хантингтона, а также в случае эпилепсии, травмы головного мозга и инсульта.

Эти наночастицы были сконструированы и изготовлены командой IIT и функционализированы пептидами, которые позволяют избирательно ингибировать рецепторы внесинаптических глутаматов, участвующих в эксайтотоксичности.

Размер новых наночастиц приводит к тому, что блокируются только рецепторы, расположенные вне синапсов. Таким образом, правильная нейротрансмиссия сохраняется, а чрезмерная активация избегается, она как раз и приводит к гибели клеток.

Молекулярный механизм, лежащий в основе нейропротекторного действия наночастиц, был разъяснен в ходе экспериментальной работы, проведенной учеными из Италии.

Результаты этого исследования закладывают основу для лечения неврологических заболеваний, при которых в основе патологии наблюдается чрезмерное выделение глутамата. Возможность специфической блокировки внесинаптических рецепторов, в основном ответственных за гибель клеток, без вмешательства в саму синаптическую передачу открывает многообещающие перспективы для таргетной терапии без серьезных побочных эффектов.

Также ученые заявили, что разработали наночастицы с уникальными и необходимыми свойствами, чтобы соответствовать запросам нейробиологов и физиологов.