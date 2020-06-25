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Ученые предлагают усовершенсвовать мозг человека с помощью золота

В недавнем эксперименте, опубликованном в журнале ACS Nano, исследователи разработали наночастицы золота в лаборатории, чтобы уменьшить гибель клеток нейронов, подвергшихся чрезмерному возбуждению. Исследование является результатом международного сотрудничества, координируемого Роберто Фьямменго, научным сотрудником Центра биомолекулярных нанотехнологий IIT (Итальянский технологический институт). В международном исследовании также приняли участие ученые из Великобритании и Германии.

Чрезмерная стимуляция нейронов глутаматом нейротрансмиттера, который обычно участвует в возбуждающей связи между нейронами, может повредить нервные клетки и вызвать их дегенерацию. Это явление, известное под терминами эксайтотоксичность и токсичность, часто встречается при многих нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваниях. Например, при болезни Альцгеймера и хорее Хантингтона, а также в случае эпилепсии, травмы головного мозга и инсульта.

Эти наночастицы были сконструированы и изготовлены командой IIT и функционализированы пептидами, которые позволяют избирательно ингибировать рецепторы внесинаптических глутаматов, участвующих в эксайтотоксичности.

Размер новых наночастиц приводит к тому, что блокируются только рецепторы, расположенные вне синапсов. Таким образом, правильная нейротрансмиссия сохраняется, а чрезмерная активация избегается, она как раз и приводит к гибели клеток.

Молекулярный механизм, лежащий в основе нейропротекторного действия наночастиц, был разъяснен в ходе экспериментальной работы, проведенной учеными из Италии.

Результаты этого исследования закладывают основу для лечения неврологических заболеваний, при которых в основе патологии наблюдается чрезмерное выделение глутамата. Возможность специфической блокировки внесинаптических рецепторов, в основном ответственных за гибель клеток, без вмешательства в саму синаптическую передачу открывает многообещающие перспективы для таргетной терапии без серьезных побочных эффектов.

Также ученые заявили, что разработали наночастицы с уникальными и необходимыми свойствами, чтобы соответствовать запросам нейробиологов и физиологов.

25 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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