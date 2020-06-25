Советы по выбору летних автомобильных шин

Летние и зимние шины отличаются качественными и эксплуатационными характеристиками, они должны использоваться строго по сезону. Ездить на зимней резине летом опасно, поэтому следует своевременно заменить ее на летний вариант. Автомобильные шины 225/60 r18 характеризуются оптимальным соотношением цены и качества, поэтому пользуются высоким потребительским спросом.

Выбор летних автомобильных шин

Для производства летних автошин используются твердые сорта резины, за счет чего обеспечивается надежное сцепление с дорожным покрытием. Для них характерно наличие неглубоких канавок и отсутствие ламелей.

Летние автомобильные шины бывают нескольких видов, а именно:

шоссейные;

грязевые;

универсальные.

Шоссейные предназначены для езды по асфальту и твердому дорожному покрытию. Главным преимуществом этих шин является низкий уровень шума, что обеспечивает комфорт и безопасность. Для отвода воды на поверхности покрышек есть продольные канавки.

Грязевые автошины подходят для езды по бездорожью, а для повышения проходимости некоторые модели могут иметь грунтозацепы, расположенные по бокам. Покрышки универсального применения подходят для асфальтированных дорог и легкого бездорожья

Летние покрышки бывают низкопрофильными и высокопрофильными. Шины с низким профилем делают управление автомобилем более четким, особенно на высоких скоростях и поворотах.

При езде по плохим дорогам подвеска подвержена повреждениям из-за низкого профиля шин, поэтому при выборе следует учитывать этот фактор. Резина с высоким профилем оптимально подходит для умеренной и спокойной езды, при этом гарантируется комфорт для водителя и увеличивается срок службы подвески.

Необходимо также обратить внимание на рисунок протектора, который бывает трех видов: асимметричный, симметричный направленный и ненаправленный. При выборе летней резины следует учитывать рекомендации производителя и подбирать соответствующий типоразмер.

Основными параметрами является высота, ширина и посадочный диаметр шины. Маркировка обычно указана на боковой части покрышки, где кроме типоразмера прописывается индекс грузоподъемности, скорости, тип конструкции и др.

Особенности шин британского производства

Летние шины «Премиори» от британского производителя можно заказать по ссылке https://shinadiski.com.ua/shiny-premiorri-solazo.html, где представлен широкий модельный ряд для любых типов и марок авто. Для их изготовления используется запатентованная формула резиновой смеси, они характеризуются отличными ходовыми качествами и сохраняют контроль управления при высокоскоростной езде.

Особенностью этой резины является равномерное распределение нагрузки по всей шине, а также высокая устойчивость за счет наличия центрального сплошного ребра. Эффективность тяги обеспечивается за счет периферических твердых протекторных шашек, а на высоких скоростях сохраняется стабильность управления авто.