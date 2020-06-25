Растолстевшая Ариана Гранде расстроила поклонников своим видом

Многие за это время сильно поправились из-за отсутствия активности и закрытых залов. Вот, например, Ариана Гранде (Ariana Grande) недавно была замечена на прогулке со своим псом. Поклонники удивились тому, что стройная девушка явно потолстела.

Некоторые предположили, что на певице просто костюм без какой-либо формы, поэтому она так странно выглядит. А кто-то всерьез предполагает, что девушка поправилась, поэтому предпочла скрыть свою фигуру в огромном спортивном костюме.

Напомним, что многие артисты открыто признаются в том, что действительно набрали лишние килограммы за время карантина. А кто-то все-таки не переставал заниматься спортом, поэтому чувствуют себя комфортно.

У некоторых звезд и вовсе в домах есть спортивный зал. Например, Настя Ивлеева первый месяц ежедневно выкладывать Сторис с тренировок, которые проводила в подвале своего дома с тренажерами. А Тина Канделаки справлялась с помощью самого простого оборудования.