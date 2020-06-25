Премьер Украины пообещал продление карантина до появления вакцины

В Украине сохраняться карантинные ограничения, пока не будет найдено лекарство или вакцина от заболевания коронавирусом. Об этом заявил премьер-министры страны Денис Шмыгаль, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших, или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью», — сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в некоторых странах смертность от COVID-19 составляет 10%, назвав это катастрофой. В то же время этот показатель на Украине составляет 2,5-3%.

На сегодняшний день в Украине инфицированными оказались более 40 тыс. человек. Умер 1051 больной.