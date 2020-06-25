Преимущества и недостатки автоматических тонометров

В последние годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по всему миру бьет рекорды по количеству. Смертельный исход можно предупредить, если регулярно контролировать артериальное давление. Предложенные тонометры автоматы на https://ortosalon.ua/avtomaticheskie-tonometry/ в этом помогут, причем не нужны специальные знания для их использования, а результат всегда точный и его удается получить за считанные секунды. Эти секунды могут быть ценой жизни.

Что это такое

Автоматический тонометр – это самый совершенный прибор для измерения артериального давления в домашних условиях, на работе и вообще в любом месте, где это может понадобиться. Его использование предельно простое, нужно одеть манжету на руку (предплечье, запястье) и нажать кнопку «старт», все остальное прибор сделает сам.

Работа его полностью автоматизирована, поэтому не нужно качать воздух, спускать его или прислушиваться к щелчкам верхнего и нижнего порога. Питание таких тонометров может быть представлено в двух вариантах – от батареек или от сети 220В. На ortosalon.ua представлены многочисленные модификации, выбрать подходящий вариант удастся без труда.

Преимущества и недостатки

Первое преимущество, которое отмечают все пользователи и врачи – простота использования. Действительно не нужно качать грушу, прислушиваться и присматриваться к оборудованию. Требуется только соблюдать простые правила измерения АД – не делать это после выпитой чашки кофе, физических нагрузок, эмоционального потрясения.

Следующие плюсы:

Многофункциональность. Кроме основного параметра – артериального давления, удастся узнать какой пульс у человека. Это полезная информация, ведь помогает узнать наблюдается ли аритмия. Более того устройство может иметь электронный дневник измерений.

Адаптация под использование людьми разного возраста. Производители выпускают модели которые рассчитаны на людей с плохим зрением, слухом. У них есть звуковое оповещение, а цифры на крупном мониторе также достаточно большие. Конструкция специальных приборов простая, чтобы даже пожилой человек мог без посторонней помощи использовать его.

Экономичность. Да, цена таких приборов выше, чем других, но подобное вложение полностью оправдывает себя, ведь тонометр автомат можно использовать где угодно, они ремонтопригодны. Поэтому при выходе из строя одной детали ее можно заменить.

Критичных недостатков нет, но считается что самые дешевые приборы этого класса не дают точных результатов. Хотя это не всегда так. Все же стоит подбирать модели от проверенных брендов.