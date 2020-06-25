Найдена вакцина, которая может защитить от коронавируса

Группа литовских и иракских ученых выдвинула гипотезу о том, что комбинированная вакцина против кори, свинки и краснухи (MMR) может защитить от коронавируса. Их гипотеза основана на последовательном сходстве 30 аминокислотных остатков между гликопротеинами вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV-2), кори и краснухи. Для подтверждения гипотезы необходимы дальнейшие эксперименты.

Согласно подробным данным о пациентах с коронавирусом из Китая, Италии и Южной Кореи, эта болезнь встречается реже и проходит легче у детей в возрасте до 10 лет. Причины, по которым дети менее восприимчивы к COVID-19, остаются неясными. Однако исследования, проведенные в Университете Чармо в Ираке и Каунасском технологическом университете (КТУ) в Литве, показали, что вакцинация MMR может быть причиной того, что дети невосприимчивы к болезни.

«Антитела, вырабатываемые у детей благодаря вакцине MMR, могут распознавать некоторые части белка (эпитопы) на белках-«шипах» SARS-CoV-2. Эти антитела, особенно в эпителиальном слое дыхательных путей, блокируют связывание и попадание вируса в клетки», — объясняет эту теорию профессор Римантас Кодзиус, который участвовал в исследовании.

По словам ученых, их исследования показали, что уровень антител после вакцинации может сохраняться в течение 15-20 лет. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы экспериментальные исследования, включающие в себя тестирование очищенного белка SARS-CoV-2 на поликлональные и моноклональные антитела вирусов кори и краснухи.

«В такое неопределенное время, когда пандемия COVID-19 вредит практически всему миру, мы должны рассматривать все варианты борьбы с вирусом. Для этого мы хотим объединиться с исследователями по всему миру и проверить нашу теорию», — отметили исследователи.