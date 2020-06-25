МВФ объяснил, почему экономика Украины падает больше, чем у других

Прогноз падения ВВП Украины в 2020 году на 8,2% объясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман передает Интерфакс-Украина.

«Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый – у украинских домохозяйств нет таких (…) денежных буферов, как в других странах», – отметил он в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) «Business Outlook: Crisis Management Lessons».

Люнгман пояснил, что уровень потребления упал очень сильно и продолжит падать еще больше, если отсутствует запас денежных накоплений.

Представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.

Он уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, которая вместе с тем ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

Люнгман также отметил, что очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие, пока не изобретут вакцину против COVID-19.