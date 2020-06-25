Крассавица Миранда Керр снялась для глянца

Австралийская супермодель вернулась к работе.

37-летняя Миранда Керр стала главной героиней июньского выпуска португальской редакции ELLE.

На обложке модель появилась в полосатом платье, с распущенными волосами и естественным макияжем.

Судя по фото в полный рост, Миранда уже вернулась в дородовую форму – модель похудела и выглядит стройной и подтянутой.

На одном из снимков Керр позирует в мини-шортах, жилетке и в шлепках с шерстяными носками, а на другом – в светлом костюме лежит в траве.

Напомним, осенью 2019 года Миранда Керр стала мамой в третий раз. Она родила сына, отцом которого является создатель SnapChat Эван Шпигель. Для них с Эваном сын стал вторым общим ребенком, их старший сын Харт родился весной 2018 года. Первенцу Миранды – сыну Флинну, который родился в браке с Орландо Блумом, уже 8 лет.