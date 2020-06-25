Космический турист впервые в истории выйдет в открытый космос

Космический турист впервые в истории космонавтики выйдет в открытый космос. Контракт подписали ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» и американская компания Space Adventures Inc.

Как сообщается на сайте РКК, в 2023 году два путешественника отправятся на корабле «Союз МС» с краткосрочной экспедицией на российский сегмент Международной космической станции (МКС). По плану полета, один из туристов совершит выход в открытый космос с профессиональным российским космонавтом.

Напомним, ранее руководитель «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов отмечал, что никто из потенциальных или состоявшихся туристов не обращался с подобной «серьезной заявкой».

С 2001 по 2009 год на «Союзах» на МКС побывали семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. В разные годы эти полеты стоили от $20-50 млн.