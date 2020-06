МВФ объяснил, почему экономика Украины падает больше, чем у других Премьер Украины пообещал продление карантина до появления вакцины » Китай срочно перебрасывает войска к границе с Индией Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией в долине реки Галван после столкновений пограничников на прошлой неделе, в результате которых 20 индийских солдат погибли и более 70 получили ранения.Как сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, Народно-освободительная армия КНР возводят новый укрепленный лагерь на линии контроля в Ладакхе близ спорного штата Кашмир, на части которого претендуют Индия, Пакистан и Китай. Фотографии, сделанные в понедельник, 22 июня, показывают, что на контролируемой китайской армией территории появились палатки и началось строительство объектов, которых неделю назад не было. Индия утверждает, что строительные работы ведутся на ее территории — с индийской стороны от линии фактического контроля. Пекин, напротив, считает весь район своим. По данным The Times of India, китайские военнослужащие возводят лагерь с огневыми позициями для пулеметов в месте, где ранее находился уничтоженный индийцами китайский наблюдательный пункт. Как пишет South China Morning Post, Китай перебросил к границе авиацию, включая стелс-истребители J-20, вертолеты Z-20, многофункциональные дроны Wing Loong II, а также легкие танки Type 99A и Type 15, способные вести бой в условиях высокогорной местности. Индия, в свою очередь, разрешила пограничникам открывать огонь на поражение в случае столкновений с китайцами на линии контроля, рассказали The Hindustan Times высокопоставленные чиновники. Командующие на месте получили полную свободу действий и отмену запрета на применение огнестрельного оружия, чтобы отвечать на «чрезвычайные ситуации» всем доступным арсеналом мер, пояснили источники издания. Эскалация напряженности в Кашмире началась в мае, когда Индия и Китай — две крупнейшие ядерные державы Азии — перебросили по несколько тысяч военных в пограничный район, разделенный по итогам войны 1962 года, в которой Индия потерпела поражение. Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории. 6 июня состоялись переговоры, где стороны подписали соглашение о разрешении ситуации мирным путем. Спустя неделю Индия начала переброску к китайской границе танков Т-90 и Т-72, а также военной авиации.

