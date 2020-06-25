Как прематч и лайв вилки помогают заработать на ставках

Существует ли стратегия ставок, которая имеет 100% эффективность и может принести ощутимую прибыль при очень низких рисках потери средств? Такая система игры, безусловно, имеется, и сегодня именно о ней пойдет речь в нашей статье.

Букмекерские вилки в ставках

На деле многие стратегии ставок оказываются не эффективными, а убыточными, за исключением букмекерских вилок, которые уже не первый год приносят стабильный доход использующим стратегию игрокам.

Букмекерская вилка – ситуация, которая возникает из-за разницы коэффициентов в нескольких букмекерских конторах. Это дает вам возможность делать ставки на противоположные результаты события в разных букмекерах и получать прибыль независимо от результата.

Есть два типа вилок: Prematch и Live. Прематч появляются из-за все той же разницы в коэффициентах за некоторое время до начала события. А вот лайв вилки доступны только в событиях, проходящих в реальном времени.

Далее мы хотели бы показать вам небольшой пример использования вышеупомянутой стратегии, чтобы вы могли наглядно убедиться в ее эффективности.

Наглядный пример вилки

Давайте представим, что в «Премьер-лиге» проходит матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а два букмекера (Б1 и Б2) предлагают следующие коэффициенты на тотал забитых мячей:

Б1: ТМ (2,5) — 1,88, ТБ (2,5) — 2,09

Б2: ТМ (2,5) — 2,11, ТО (2,5) — 1,76

Здесь вполне очевидно, что ТБ 2,5 на Б1 и ТМ 2,5 у Б2 составляют вилку, так как коэффициенты по обоим исходам выше 2,0. Если игрок делает ставку на эти два результата одновременно – он получит прибыль независимо от того, как завершится событие. Например, при ставке 200$ на каждый из исходов мы получим:

200*2.09 = 418$; 200*2.11 = 422$. Таким образом, мы получаем минимум 18$ прибыли с одной ставки, что можно назвать отличным результатом.

Отличия Prematch и Live вилок

Что касается прематч вилок, то они больше подходят для новичков, т.к. они существуют достаточно долго и вы точно успеете сделать все необходимые ставки. Среди же минусов в работе с этими арбитражными ситуациями – менее высокий процент дохода и медленный оборот игрового банка.

Если же говорить про лайв вилки, то они дают более высокий доход и их всегда много – у вилочника постоянно будет хороший выбор для ставок. К преимуществам можно отнести и быстрый оборот средств игрового банка, чего нет в случае с прематч вилками.

Среди минусов же лайва отмечаем быструю смену коэффициентов для исходов, из-за чего не всегда можно успеть сделать необходимые ставки. Впрочем, опытные игроки умеет без проблем справляться с этой трудностью.

Сканеры вилок в работе с арбитражными ситуациями

Какой бы тип вилок вы ни выбрали для работы – вам понадобится помощник в виде качественного сканера вилок, который автоматизирует процесс вашей работы, а также сэкономит вам уйму времени, которое вы могли бы потратить на самостоятельный поиск вилок.

Лучшим среди подобных сканеров сейчас по праву называют AllBestBets. Этот сервис сканирует линии 200 букмекеров по прематчу и лайву, да еще и в 30+ видах спорта и в 200 спортивных рынках.

Затем это ПО предоставляет вам полный список доступных вилок: от вас требуется лишь выбрать наиболее подходящие вам и перейти на сайты букмекерских контор для ставок.

Кстати, если говорить о переходах, то у AllBestBets есть собственное браузерное расширение Arb Helper, которое позволяет всего в один клик перейти со сканера к событию или даже в корзину БК. Это очень полезный функционал, а особенно для тех, кто работает в лайве.

Вывод

В настоящее время букмекерские вилки действительно являются одной из немногих эффективных стратегий ставок, в чем вы сами могли убедиться из нашей сегодняшней статьи.