Игорный бизнес: Украина VS Италия

С приходом к власти Владимира Зеленского Украина стала на цивилизационный путь развития в отношении игорного бизнеса. Первый этап – легализация этой индустрии. Она хоть и существует, но только подпольно, а значит не приносит абсолютно никакого дохода в казну государства. Официально в стране разрешена только национальная лотерея онлайн Золотой Кубок. Легализация игорного бизнеса позволит достичь таких целей:

отсутствие монополии лотерей;

равные условия для всех видов азартных игр;

здоровая конкуренция.

В середине января был предложен законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности, касающейся организации и проведения азартных игр». Однако реализовать его на практике пока не получается. В том числе и потому, что пул депутатов во главе с Гетманцевым предложил множество правок.

Итальянская модель

Сравним предлагаемую в Украине модель организации игорного бизнеса с итальянской. Почему итальянской? В 2018 году эта страна в рекордно короткие сроки пополнила бюджет на 20 миллиардов долларов за счет поступлений с игорного бизнеса. Указанная сумма – это показатель перечислений от валового игрового дохода (GGR). Украина же хочет ввести GGR, но не учитывает специфику рынка.

В Италии игровой бизнес находится под тотальным контролем государства. В роли государственного регулятора выступает Агентство по вопросам налогов и монополий. В его специализацию входит выдача лицензий, сбор налоговых платежей, контроль за выполнением действующего законодательства.

За 2019 год данное Агентство предоставило целых 70 лицензий операторам азартных игр. Стоимость одной такой лицензии – 226,4 тысячи долларов. В этом же году были увеличены налоги для операторов азартных игр:

налог на прибыль – 24%;

региональный налог – 3,9%;

GGR – от 6,75 до 25%, в зависимости от вида игорного бизнеса.

Налоги действительно большие. Однако они компенсируются доступной стоимостью лицензии. В Украине она обойдется в несколько раз дороже.

Украинская модель

В Украине модель азартного бизнеса будет реализовываться с учетом опыта других стран, в частности Турции. В ней играть в азартные игры в специализированных заведения могут только туристы. Местным жителям играть запрещено. В Украине азартные заведения будут организованы в гостиницах от 3 до 5 звезд, преимущественно тех, что находятся на побережье Черного моря.

Для осуществления своей деятельности операторы должны получить лицензию, стоимость которой предположительно составляет 120 тысяч минимальных заработных плат. Лицензия не носит общий характер. Она разработана для каждого вида деятельности отдельно:

наземное игорное заведение — от 21 миллиона долларов;

онлайн-портал — от 2,2 миллиона долларов;

букмекер — от 21 миллиона долларов;

лотерея — от 13,5 миллионов долларов.

Срок действия лицензии составляет 5 лет. Затем ее необходимо обновлять.

Кроме того, на операторов будет возложена большая налоговая нагрузка. Вот основные налоги и их размер:

налог на прибыль — 18%;

налог на выигрыш — 18%;

индекс GGR — от 10 до 25% в зависимости от конкретного вида деятельности.

Вот еще несколько интересных пунктов законопроекта №2285-д:

для организации игорного бизнеса юридическое лицо должно иметь уставный капитал от 30 миллионов гривен;

за деятельность без лицензии предусматриваются штрафные санкции и другие меры наказания;

посещать игровые заведения смогут только лица старше 21 года;

вести свою деятельность операторы также смогут в сети через сайты и мобильные приложения, которые можно скачать по ссылке https://gold-cup.top/ua/mobile-app.html .

Вывод

Подводя итоги, можно сделать такие выводы. Италия продает лицензии по сравнительно низкой стоимости, благодаря чему стать участниками рынка могут многие. Она действует в разрезе долгосрочной перспективы – каждый оператор должен будет платить налоги, и достаточно высокие.

Украина же решила действовать по схеме, где и высокая стоимость лицензии, и высокие налоги. Но что-то однозначно должно быть низким! Так как

в бюджете на 2020-й год уже прописан доход в размере 4,1 миллиарда гривен от игорного бизнеса, снижать стоимость лицензии правительство вряд ли будет.

Чтобы сохранить привлекательность иностранных инвесторов к игорному бизнесу в Украине остается только одно – это снизить налоги. Другими словами, использовать модель организации игорного бизнеса, обратную итальянской.

