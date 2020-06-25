Цены на нефть рухнули на данных о росте добычи в США В США определили самые смертоносные автомобили » Google будет автоматически удалять историю местоположения пользователей Google объявил, что автоматически будет удалять историю местоположений пользователей по умолчанию.История местоположений пользователей будет удаляться по умолчанию через 18 месяцев.

Для новых учетных записей активность в Интернете и в приложениях по умолчанию также составляет 18 месяцев.

О новой функции компания объявила в среду Google.

Ранее пользователям приходилось включать этот параметр, если они не хотели, чтобы Google хранил эти данные в течение неопределенного периода времени.

Этот шаг позволяет Google по-прежнему хранить информацию и рекомендовать вещи, которые могут понравиться пользователю, исходя из его предыдущего местоположения или истории посещений, но у Google не будет личных данных за длительное время.

Вот что меняется.

Отслеживание местоположения Google

По умолчанию отслеживание истории местоположений Google по-прежнему отключено, но его включение может быть полезно, если вы хотите, чтобы такие продукты, как Google Maps, предлагали персональные рекомендации, например, рестораны, которые вам могут понравиться, исходя из того, где вы были в прошлом. Или Google может знать из вашей истории местоположений, что вы обычно уходите на работу в 8 часов утра, и может порекомендовать вам уйти немного раньше, чтобы избежать трафика в определенный день.

Однако, когда отслеживание местоположения включено, Google отслеживает его с точной детализацией, что можно увидеть, просмотрев временную шкалу Google Maps.

Теперь, если вы включите историю местоположений, Google автоматически удалит эти данные через 18 месяцев. Вы также можете настроить историю местоположений Google на автоматическое удаление каждые три месяца или каждые 36 месяцев.

Отслеживание активности в Интернете и в приложениях Google

Новые аккаунты YouTube также будут удалены из истории через три года.

Отслеживание активности в Интернете и приложениях, а также история YouTube регистрируются по умолчанию на неопределенный период времени для существующих пользователей. Но вы можете включить функцию автоматического удаления активности в Интернете и приложениях, которая была развернута в прошлом году, на странице ”Элементы управления активностью Google” .

«Мы продолжаем ставить перед собой задачу делать больше с меньшими затратами, и сегодня мы меняем наши методы хранения данных, чтобы сделать автоматическое удаление по умолчанию для наших основных настроек активности», — сказал генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

Другие изменения конфиденциальности

Google также упрощает доступ к режиму инкогнито в некоторых приложениях. Режим позволяет просматривать или использовать приложения в частном порядке, и Google не будет сохранять историю просмотров, файлы cookie или данные с сайта. В Google Maps не будет храниться история пребывания в режиме инкогнито.

Функция, распространяется на iPhonе, а затем для Android и других приложений, позволит пользователям нажимать на изображение своего профиля в Google Search, Maps и YouTube, чтобы включить режим инкогнито. Google заявил, что скоро эта функция позволит оставаться в режиме инкогнито для всех приложений, поэтому пользователю не придется включать ее в каждом отдельном приложении.

Компания заявила, что также предложит более бдительный инструмент контроля конфиденциальности и поможет пользователям управлять своими настройками конфиденциальности. Кроме того, пользователи смогут получить доступ к ключевым элементам управления учетной записью Google через поиск.

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