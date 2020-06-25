Джамала показала трогательное фото с выписки из роддома

На днях украинская певица Джамала второй раз стала мамой. Артистка родила мальчика, которого назвала традиционным крымско-татарским именем — Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

На своей странице в Instagram 36-летняя звезда поделилась нежными фотографиями из родильного дома, на которых позирует с мужем и норовнародженим, а недавно красавица опубликовала снимок, сделанный после выписки.

После родов знаменитость еще несколько дней находилась под наблюдением врачей, но теперь она может вернуться домой, чтобы вдоволь насладиться своим карапузиком.

Забирать Джамалу из роддома приехала вся семья. На трогательных кадрах с Instagram-Stories звездной мамы видно, как она едва сдерживает слезы, когда ее любимый держит на руках новорожденного сына.

Сразу после выписки вся семья отправились за город, чтобы отпраздновать пополнение. Певица не стала писать огромные тексты, описывая свои эмоции после родов, а просто опубликовала милое фото с выписки, на котором изображена в компании мужа и ребенка.

Поздравляем пару, пусть малыш растет счастливым и здоровым!