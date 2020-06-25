Британская почта 54 года везла письмо из Лондона в английский город Ипсуич, графство Суффолк, располагающийся на расстоянии 106 километров. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Когда я перевернула его, то узнала почерк своей сестры, — рассказывает 74-летняя Джилл Милборн (Gill Milbourne) из Ипсвича. — Но потом я поняла, что сейчас она пишет по-другому. Так ее почерк выглядел раньше». Внутри конверта оказался календарик 1966 года с рекламой авиакомпании Air Malawi. Большинство марок датировались 1966 годом, а еще одна была наклеена в июне 2020 года и свидетельствовала, что за день до прибытия письмо прошло через почтовый сортировочный центр в городе Челмсфорд, графство Эссекс.

Как выяснилось, письмо действительно отправила сестра британки. Это произошло в августе 1966 года, когда она посещала лондонскую телекоммуникационную башню Post Office Tower. В те годы Джилл Милборн коллекционировала марки, поэтому сестра решила отправить ей конверт с марками Post Office Tower, погашенными в день выпуска. В него она положила календарик Air Malawi, оставшийся после возвращения из Малави, где она жила (до середины 1960-х эта африканская страна была британской колонией).

Остается неизвестным, где затерялось письмо и каким образом его нашли. «Трудно строить предположения о том, что произошло с данным почтовым отправлением, но более вероятно, что оно не затерялось и не застряло где-то, а кто-то вернул его в почтовую систему недавно», — прокомментировал представитель британской почты.

177-метровая башня Post Office Tower была построена в 1964 году и до 1980 года считалась самым высоким зданием в Великобритании. Первоначально применялась британской почтой для сверхвысокочастотной радиорелейной связи с другими городами страны. Открылась для посетителей в мае 1966 года, за три месяца до визита сестры Джилл Милборн. Позднее перешла в собственность компании British Telecom и теперь известна под названием BT Tower.