6-летний израильтянин нашел артефакт бронзового века, который открыл новые факты о прошлом

Уникальные древние артефакты не всегда обнаруживаются в ходе археологических экспедиций. Иногда люди натыкаются на них случайно. Находка, обнаруженная недавно в Израиле – не первый в мире артефакт, найденный во время обычной прогулки. Правда, вряд ли можно припомнить, чтобы такое открытие сделал шестилетний малыш. Так что если отправляетесь на прогулку со своим ребенком и видите, что он собирает камешки – присмотритесь внимательнее: а может, это и не камешки вовсе?

Шестилетний Имри Элия гулял вместе со своей семьей по Тель-Гаме вдоль границы Газы, и, как

большинство детей его возраста, искал необычные камешки и другие интересные вещицы. Неожиданно он увидел под ногами квадратный плоский предмет и поднял его.



Приглядевшись, он увидел, что этот 1,1-дюймовый «камень» – вовсе не камень. На нем оказался странный рисунок: один челочек преследует другого. Имри показал предмет родителям. А те – отнесли экспертам в израильское Управление древностей (IAA). Специалисты тут же подтвердили, что находка, сделанная малышом – уж точно не обычный камень.

Артефакт оказался ханаанской глиняной табличкой бронзового века. Находка оказалась настолько ценной, что шестилетний израильтянин был награжден специальным сертификатом как проявивший большую гражданскую ответственность, ведь он не спрятал найденную табличку, а передал государству.

Сцена в тюрьме, вырезанная на глиняной печати мастером, чьи отпечатки пальцев все еще видны на обратной стороне квадратной таблички, имеет размеры 2,80 х 2,80 сантиметра (1,1-дюймовый квадрат).

– Вероятно, это был победный сувенир – нечто вроде Знака Почета или медали, – рассказал археолог IAA Саар Ганор в интервью изданию Times of Israel. – Поскольку табличка создана по форме, скорее всего, аналогичных изделий было изготовлено много. Они могли использоваться как памятное украшение и, возможно, их запрессовывали в другие предметы — например, в ремни или в мебель — для демонстрации побед владельцев.

Возможно, тот, кто владел табличкой, имел несколько подобных оттисков и использовал их в качестве своего рода визуального хвастовства.

Ганор считает, что неизвестным мастером изображены два хананея. Обнаженные, худые, как перила, руки пленника так крепко связаны за спиной, что его спина выпрямлена, как шомпол. Его держит в плену одетый, несколько полноватый надзиратель с подстриженными вьющимися волосами и бородой. Они оба ханаанцы, но из разных племен, которые, по словам археолога, «сражались друг с другом за то, за что и мы боремся сегодня — воду и землю».

Эти таблички были обычным видом декора тогда для многих мужчин в армии и тех, кто служил в качестве тюремщиков и охранников.

– Способ, которым связан пленник, был замечен и ранее в рельефах и артефактах, найденных в Египте и Северном Синае, – поясняют исследователи.

Ганор пояснил, артефакты бронзового века как раз наиболее часто находят в этих местах при раскопках.

Сравнивая и противопоставляя свою находку другим подобным артефактам, исследователи IAA датируют табличку поздним бронзовым веком (между XII и XV веками до н. э.).

Сцена, изображенная на глиняном оттиске, содержит элементы нескольких артефактов эпохи поздней бронзы, включая надпись из слоновой кости, найденную в Тель-Мегиддо, а также изображения пленников из битвы при Кадеше, которые найдены на рельефе в храме Абу-Симбела в Египте при Рамзесе II.

В те времена в районе Тель-Гамы происходили ожесточенные бои-между Египтом и царями городов (государств), которые он брал под свое правление, а также между самими местными царями. Кроме того, кочевники, называемые хабиру, также совершили набег на этот район. Эта местность была лакомым кусочком: берег Бесор – один из основных водных источников в Негеве, а рядом – древняя дорога, которая использовалась для достижения порта Газы, расположенного примерно в 10 километрах.

Несмотря на крошечный размер, исследователи IAA считают, что сцена, запечатленная на табличке, изображает господство правителя над своим врагом и основана на описаниях парадов Победы в данном регионе.

– Это открывает визуальное окно для понимания борьбы за господство на юге страны в Ханаанский период, – заявили исследователи.

Сам малыш Имри поясняет, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит поиски интересных вещиц во время прогулок вдоль границы.