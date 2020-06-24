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Во время наводнения в Украине затопило больницу, где лечат коронавирус

Районная больница украинского города Галич в Прикарпатье оказалась затоплена в результате сильного паводка.

В медучреждении лечатся больные с коронавирусной инфекцией, из-за происшествия их пришлось эвакуировать.

На место прибыл премьер Украины Денис Шмыгаль, который уже назвал ситуацию критической и сравнил с наводнением 2008 года.

«Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом», — цитирует его УНИАН.

Для ликвидации последствий стихии в разрушенных паводками районах премьер проведет совещание с экстренными службами.

24 июня, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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