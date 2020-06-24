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Во Франции предъявлено обвинение четверым уроженцам РФ за массовые беспорядки в Дижоне

Четверым уроженцам России, участвовавшим в массовых беспорядках во французском Дижоне на прошлой неделе, предъявили обвинения. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По словам прокурора Дижона Эрика Матэ, изначально были задержаны шесть человек, однако двоих потом отпустили. Оставшимся четверым было предъявлено обвинение «в объединении злоумышленников с целью преступления» и «насилием с отягчающими обстоятельствами», которые караются десятью годами тюрьмы.

Самому молодому задержанному 23 года, он имеет статус беженца и проживает в Сент-Этьене. Второму обвиняемому русскому из Труа 29 лет, третьему — 53 года, он также имеет статус беженца и проживает в Доле. Последний из обвиненных — 41-летний уроженец РФ с французским гражданством. Отмечается, что он единственный из задержанных, кто проживает в Дижоне.

24 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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1 comment to Во Франции предъявлено обвинение четверым уроженцам РФ за массовые беспорядки в Дижоне

  • Анатолий
    24.06.2020 at 09:59 · Reply

    Вы придурки от политики пора перестать лизать жопу путину..Уже и дураку понятно что все протестные выступления в Ваших странах координуются из Москвы и Путиным…Ему сильная Европа и США не нужны..Он хочет показать своему нищему обворованному народу что ЗАПАД это плохо..А у него страна с кисельными берегами.

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