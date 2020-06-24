Мемуары Болтона — Тимошенко работала на Кремль Соединенные Штаты заказали самые совершенные подлодки за треть бюджета Минобороны РФ » Во Франции предъявлено обвинение четверым уроженцам РФ за массовые беспорядки в Дижоне Четверым уроженцам России, участвовавшим в массовых беспорядках во французском Дижоне на прошлой неделе, предъявили обвинения. Об этом сообщает радиостанция France Info.



По словам прокурора Дижона Эрика Матэ, изначально были задержаны шесть человек, однако двоих потом отпустили. Оставшимся четверым было предъявлено обвинение «в объединении злоумышленников с целью преступления» и «насилием с отягчающими обстоятельствами», которые караются десятью годами тюрьмы.



Самому молодому задержанному 23 года, он имеет статус беженца и проживает в Сент-Этьене. Второму обвиняемому русскому из Труа 29 лет, третьему — 53 года, он также имеет статус беженца и проживает в Доле. Последний из обвиненных — 41-летний уроженец РФ с французским гражданством. Отмечается, что он единственный из задержанных, кто проживает в Дижоне.

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