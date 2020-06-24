«  
  »

Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в гомофобии и антисемитизме

Не так давно 48-летняя Вайнона Райдер публично защищала своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа в его судебном разбирательстве с Эмбер Херд, а теперь пресса обсуждает случай, когда сама Вайнона пострадала от слов другой звезды. В интервью The Times Райдер вновь вспомнила свой неприятный разговор с актером Мелом Гибсоном, случившийся несколько лет назад.

По словам актрисы, Гибсон подошел к ней и ее приятелю-гею на одной из многолюдных вечеринок. Беседуя с ними, Мел решил пошутить о сексуальной ориентации собеседника.
О, подожди, я заболею СПИДом?— вспомнила Райдер слова Гибсона.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер

Ей самой в тот вечер досталось от актера.

Потом речь зашла о евреях, и он обратился ко мне: «Ты ведь не шельма, верно?»— добавила актриса, вспомнив коллегу.

Мел Гибсон

Мел Гибсон

В беседе с The Times Вайнона призналась, что сталкивалась с антисемитизмом и в работе.

Бывают случаи, когда люди говорят мне: «Постой, ты еврейка? Но ты такая красивая». Давным-давно я работала над экранизацией одной пьесы, и руководитель киностудии, который сам был евреем, сказал мне, что у меня слишком ярко выраженная еврейская внешность, чтобы играть героиню голубых кровей,— сказала актриса.

Вайнона Райдер
24 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  