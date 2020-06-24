Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в гомофобии и антисемитизме

Не так давно 48-летняя Вайнона Райдер публично защищала своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа в его судебном разбирательстве с Эмбер Херд, а теперь пресса обсуждает случай, когда сама Вайнона пострадала от слов другой звезды. В интервью The Times Райдер вновь вспомнила свой неприятный разговор с актером Мелом Гибсоном, случившийся несколько лет назад.

По словам актрисы, Гибсон подошел к ней и ее приятелю-гею на одной из многолюдных вечеринок. Беседуя с ними, Мел решил пошутить о сексуальной ориентации собеседника.

О, подожди, я заболею СПИДом? — вспомнила Райдер слова Гибсона.

Вайнона Райдер

Ей самой в тот вечер досталось от актера.

Потом речь зашла о евреях, и он обратился ко мне: «Ты ведь не шельма, верно?» — добавила актриса, вспомнив коллегу.

Мел Гибсон

В беседе с The Times Вайнона призналась, что сталкивалась с антисемитизмом и в работе.