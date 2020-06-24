В сети опубликовали данные миллионов пользователей Telegram

В даркнете опубликовали базу данных пользователей мессенджера Telegram. В ней насчитывается несколько миллионов номеров телефонов вместе с уникальными идентификаторами. Об этом сообщает издание «Код Дурова».
Журналисты нашли собственные номера телефонов в базе. В пресс-службе Telegram сообщили, что номера утекли через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. В компании утверждают, что большинство опубликованных номеров уже недействительны. 70% попавших в сеть аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% пользователям из России.
- В России мессенджер Telegram заблокировали с 13 апреля 2018 года после отказа компании предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, но мессенджер продолжил стабильно работать в России. В середине июня 2020 года Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России.
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