 
  »

В сети опубликовали данные миллионов пользователей Telegram

В даркнете опубликовали базу данных пользователей мессенджера Telegram. В ней насчитывается несколько миллионов номеров телефонов вместе с уникальными идентификаторами. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Журналисты нашли собственные номера телефонов в базе. В пресс-службе Telegram сообщили, что номера утекли через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. ​В компании утверждают, что большинство опубликованных номеров уже недействительны. 70% попавших в сеть аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% пользователям из России.

  • В России мессенджер Telegram заблокировали с 13 апреля 2018 года после отказа компании предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, но мессенджер продолжил стабильно работать в России. В середине июня 2020 года Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России.
24 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  